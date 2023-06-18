Борщевик Сосновского разросся уже в восьми районах Владимирской области. Накануне Россельхознадзор...

Борщевик Сосновского разросся уже в восьми районах Владимирской области.Накануне Россельхознадзор назвал районы, где максимально разросся борщевик Сосновского. Так, во Владимирской области было выявлено зарастание на 30 земельных участках сельскохозназначения общей площадью более 400 га на территориях Александровского, Камешковского, Суздальского, Вязниковского, Муромского, Собинского, Кольчугинского и Гусь-Хрустального районов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.Борщевик Сосновского представляет опасность для населения, так как растение очень ядовито - его сок, попадая на открытые участки кожи, вызывает сильнейшие ожоги.Правообладателям земель, на которых был выявлен борщевик, объявлено 40 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, на согласовании находится 15 внеплановых документарных проверок соблюдения требований земельного законодательства, проведение которых назначено на 3 квартал 2023 года.Смотрите также:Опытные дачники советуют не беспокоить растения в эти дни лунного календаряБиолог Руслан Жуков рассказал о необычных и забавных насекомых Владимирской областиВ Патриаршем саду Владимира рассказали какое растение называют листьями жизни от 100 болезнейФото: pxfuel.com