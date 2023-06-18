Движение по Павловскому мосту в Коврове будет полностью восстановлено. Напомним, переправу через...

Движение по Павловскому мосту в Коврове будет полностью восстановлено.Напомним, переправу через железную дорогу признали аварийной еще в 2016-м. Мост – единственный путь, соединяющий 2 части города. Средства на реконструкцию выделил Минстрой. Ремонт путепровода начали в марте прошлого года, когда представители РЖД обнаружили трещину в одной из балок.Работы планируют завершить к 1 декабря 2023 года. Однако работы выполняются с опережением графика.На Павловском мосту смонтировали 40 балок из 42. Оставшиеся две балки подрядчик пообещал смонтировать в течение недели. И тогда перекрытие путепровода больше не потребуется.В администрации рассчитывают как можно быстрее запустить троллейбусы через мост. Ориентировочная дата запуска троллейбусов – 1 сентября. Об этом рассказали коллеги из редакции "ГородКовров.РУ".Смотрите также:В чём причина загрязнения реки Каменки в Суздале?На трассе М-7 во Владимирской области ликвидируют последний пост ДПСФото: "ГородКовров.РУ"