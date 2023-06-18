Актриса Елизавета Боярская продолжает сообщать поклонникам хорошие новости.

Актриса Елизавета Боярская продолжает сообщать поклонникам хорошие новости.Супруга Максима Матвеева и по совместительству дочь народного артиста РСФСР проявляет активную жизненную позицию. Сидеть дома с детьми, сложа руки — это не ее история. Помимо творческих курсов, работы и благотворительности, Елизавета Боярская посвещает время своему блогу в социальной сети.Недавно актриса рассказала подписчикам о большой радости, которую испытала из-за нового кино подруги-режиссера. Алена Михайлова сняла "крышесносный", по словам Елизаветы Боярской,фильм о музыке.Картина повествует о жанре индустриальной музыки, который получил развитиев конце 70-х годов прошлого века в США и быстро распространился по всему миру. Документальный фильм под названием "Грохот в сумерках Москвы", по мнению актрисы, особенно должен понравиться людям, которые совсем не знакомы с его тематикой. "Это какая-то новая реальность", — отметила Елизавета Боярская.Напомним, супруга Максима Матвеева охотно поддерживает творчество друзей в социальных сетях, если оно приходится ей по вкусу. Немногим ранее Елизавета Боярская с днем рождения коллегу и близкого человека Олега Рязанцева. "Мы вместе и мы заодно", — отметила артистка.