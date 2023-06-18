Инспекция госохраны объектов культурного наследия по Владимирской области взяла еще одну постройку...

Инспекция госохраны объектов культурного наследия по Владимирской области взяла еще одну постройку под свою охрану.«Трапезный корпус с церковью Сергия Радонежского» 1893 года теперь взят под охрану. Как сообщает инспекция госохраны объектов культурного наследия Владимирской области, учреждение уже утвердило охранное обязательство.Этот памятник архитектуры, который входит в состав «Ансамбля сооружений монастыря Смоленская (Зосимова) пустынь», XIX–XX вв, является объектом культурного наследия для региона. Он расположен по адресу Владимирская область, Александровский район, закрытый военный городок «Плеханы».Фото - официальный сайт инспекции госохраны объектов культурного наследия Владимирской области.