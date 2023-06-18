Многоквартирный жилой дом 26А загорелся 18 июня в 5:21 на улице Куйбышева. На помощь оперативно выехали 6 единиц техники и 19 человек личного состава МЧС. По прибытию огнеборцев выяснилось, что

Многоквартирный жилой дом 26А загорелся 18 июня в 5:21 на улице Куйбышева. На помощь оперативно выехали 6 единиц техники и 19 человек личного состава МЧС. По прибытию огнеборцев выяснилось, что горела квартира на 3 этаже пятиэтажного дома. Спасатели эвакуировали с места ЧС двоих местных жителей и потушили пламя на площади 10 квадратных метров. Никто не