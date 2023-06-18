Каждый четвертый новорожденный во Владимирской области регистрируется с помощью суперсервиса.
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Каждый четвертый новорожденный во Владимирской области регистрируется с помощью суперсервиса.
В пресс-службе правительства Владимирской области отметили, суперсервис "Рождение ребёнка" набирает обороты. Уже каждый четвертый новорожденный Владимирской области регистрируется с его помощью.
Это сервис позволяет молодым родителям не тратить время на посещение ЗАГСа, а получить свидетельство о рождении ребенка в электронном виде – на портале Госуслуг.
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Фото: pxfuel.com