Каждый четвертый новорожденный во Владимирской области регистрируется с помощью суперсервиса. В...

Каждый четвертый новорожденный во Владимирской области регистрируется с помощью суперсервиса.В пресс-службе правительства Владимирской области отметили, суперсервис "Рождение ребёнка" набирает обороты. Уже каждый четвертый новорожденный Владимирской области регистрируется с его помощью.Это сервис позволяет молодым родителям не тратить время на посещение ЗАГСа, а получить свидетельство о рождении ребенка в электронном виде – на портале Госуслуг.Смотрите также:Минздрав Владимирской области опроверг слухи о сокращениях в роддоме ОКБСотрудники родильного дома Областной клинической больницы во Владимире написали обращение губернаторуФото: pxfuel.com