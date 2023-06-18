Состоялась конференция регионального отделения партии, которое определилось с кандидатами в областной парламент.

Леонид Слуцкий возглавит список ЛДПР на выборах депутатов Заксобрания Владимирской области. Состоялась конференция регионального отделения партии, которое определилось с кандидатами в областной парламент.Кроме председателя ЛДПР в списочную часть вошли: руководитель фракции в ЗС Сергей Корнишов, замы координатора владимирского отделения Александр Бугаев и Владимир Рыкунов, а также депутат ЗС Вячеслав Александров.Партийцы также утвердили кандидатов по 25 одномандатным избирательным округам. Их фамилии доступны по .Напомним, что голосование пройдет с 8 по 10 сентября.