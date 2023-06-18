Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин нарвались на комплименты. Без критики тоже не обошлось.

Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин нарвались на комплименты. Без критики тоже не обошлось.Они нашли друг друга как Инь и Ян, свет и пламя, надежда и любовь российского шоу-бизнеса. Балерина всея Руси и счастливый вдовец решили связать свои судьбы на одной сцене без лишних людей. Теперь официально: Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин стали парой творцов и единомышленников, чтобы дарить публике радость.Королева шпагатов и любитель женщин старше себя объединились для проведения парного творческого вечера в Глебовском доме культуры. Только две звезды будут сиять на этом концерте — он и она.Анастасия Волочкова обрадовала поклонников анонсом мероприятия в личном блоге. На новенькой афише блондинка грациозно прижимается к молодому партнеру, а Прохор Шаляпин обнимает ее с широкой улыбкой."Мы с Прохором приглашаем всех, кто в Истринском районе, на наш "Творческий вечер", — написала Анастасия Волочкова. С легкой руки она заинтриговала россиян грядущим событием.В комментариях парочку успели и похвалить, и поругать. "Скоро на Мальдивы дернут", "То ли еще будет", "Боже праведный, помоги этим людям с мозгами", "Вы прекрасно смотритесь!" — отреагировал народ. Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин получили свою порцию славы.