Серьезное ДТП произошло 18 июня на трассе М-12 Сообщение об аварии поступило в 11:00. По данным пресс-службы УМВД области легковушка столкнулась с большегрузом на 156 км недалеко от деревни

Серьезное ДТП произошло 18 июня на трассе М-12 Сообщение об аварии поступило в 11:00. По данным пресс-службы УМВД области легковушка столкнулась с большегрузом на 156 км недалеко от деревни Филатьево Собинского района. Как сообщают в ведомстве, водитель авто Ниссан, женщина 86 года рождения допустила столкновение со следовавшим попутно Камазом. В результате травмировались водитель груовика и