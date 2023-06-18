На трассе М-12 во Владимирской области запустят беспилотный транспорт. Строящаяся трасса М-12...

На трассе М-12 во Владимирской области запустят беспилотный транспорт.Строящаяся трасса М-12 Москва - Казань будет адаптирована для движения по ней беспилотного транспорта. Об этом сообщил ТАСС."В прошлом году мы ввели 107 км М-12, отрезки в Московской и Владимирской областях. В сентябре этого года откроем движение по М-12 до нижегородского Арзамаса, в декабре - до Казани, это 811 км. Дорога будет оборудована автоматизированной системой управления дорожным движением, которая, как и на М-11, позволит подключить к ней беспилотный транспорт", – сообщил председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко.На участке дороги М-7, которая станет частью трассы М-12, могут потребоваться "дооснащения" для адаптации под беспилотный транспорт. Планируется, что поездки на трассе будут проходить в штатном режиме с 2024 года.Смотрите также:На трассе М-7 во Владимирской области ликвидируют последний пост ДПСВо Владимире выйдут на маршрут сразу 13 новых автобусовФото: pxfuel.com