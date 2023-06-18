На трассе М-7 во Владимирской области ликвидируют последний пост ДПС. Пресс-служба УМВД по...

На трассе М-7 во Владимирской области ликвидируют последний пост ДПС.Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщила о закрытии последнего поста ДПС на трассе М-7.Пост был расположен около поворота на Ковров в Сенинских двориках. Решение о ликвидации последнего на территории Владимирской области поста ДПС было принято в связи с его "утратой потенциала".Теперь за нарушениями ПДД будут следить камеры как фото-, так и видеонаблюдения. Мобильные наряды ГИБДД также продолжат нести мобильную службу.Смотрите также по этой теме:Во Владимире назвали адреса, по которым установлены новые камеры видеонаблюдения за дорожным движениемФото - с сайта "Город Ковров"