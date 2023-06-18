Возлюбленная артиста допустила большую ошибку. Олег Газманов не афишировал тайную слабость супруги.

Возлюбленная артиста допустила большую ошибку. Олег Газманов не афишировал тайную слабость супруги.Порой, чтобы не оказаться на грани, нужно просто знать меру. Однако правило это соблюдают не все, вот и Марина Газманова не удержалась. Многие даже не подозревали, что у нее есть деликатная проблема, ведь Олег Газманов о таком распространяться не привык.Стало известно, что Марина стала жертвой пищевой зависимости, которая отразилась на здоровье. Однажды женщина чересчур увлеклась земляникой, жадно поглотив содержимое целой банки."Отвезли на скорой помощи", — вспомнила о печальном событии звезда в своем блоге. Похоже, не уследил за своей суженой Олег Газманов, но все завершилось благополучно. Правда, необузданная страсть к любимой еде все же не прошла."Невозможно сдержаться, впиваешь ртом в окружность банки и пытаешься выловить языком общую ягодную массу без разбора... Этот процесс не остановить, пока не покажется дно..." — пояснила свои ощущения Марина в личном блоге.Жена певца добавила, что при запахе земляники ее глаза "подкатываются от оргазмического желания". Такие душещипательные откровения обескуражили подписчиков звезды. От комментария не удержался и сам Олег Газманов. По словам артиста, из-за публикации супруги он невольно накопил "полный рот слюней".