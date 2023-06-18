Исполнительница шлягера Невезуха не сумела воплотить мечту в жизнь.

Исполнительница шлягера "Невезуха" не сумела воплотить мечту в жизнь.Семейное положение знаменитой артистки вызывает немало вопросов. В 2021 году певица Азиза выскочила замуж за итальянца Алессандро Лорте, который на 20 лет моложе. Когда звезда объявила о браке на телешоу, мужчина вошел в образ скандалиста, которого успели и массово осудить, и окрестить альфонсом.Наконец, после череды громких супружеских проблем певица Азиза снова привлекла внимание общественности. Дизайнер Аника Керимова рассказала, что певица Азиза отменила венчание с мужем, которое ранее планировала провести в мае-июне 2023 года.Несколько месяцев назад артистка говорила, что обдумала наряд для таинства и заручилась поддержкой Аники. Однако, по словам модельера, о пошиве платья для торжества речи пока не идет, поскольку певица Азиза венчаться не торопится.Почему планы изменились — до сих пор загадка, ведь звездная жена итальянца хранит молчание. Керимова намекнула, что эстрадная дива заговорит о личной жизни немного позже. Пока у артистки якобы другие приоритеты, среди которых целительство. Даже гастроли она будто бы поставила на паузу, а намерена выступать только на корпоративах.Аника заверила: сейчас певица Азиза счастлива, преобразилась и усовершенствовала фигуру. Никакой конкретики о брачных узах журналисты, увы, не дождались.