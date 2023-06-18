Подростки из Владимирской области теперь могут устроиться на работу без согласия органов...

Подростки из Владимирской области теперь могут устроиться на работу без согласия органов опеки.Пресс-служба Правительства Владимирской области сообщила, что в регионе подростки смогут устроиться на работу без согласия органов опеки.Федеральный закон, который вступил в силу, значительно упростит трудоустройство подростков с 14 лет.Чтобы несовершеннолетние могут работать в свободное от учебы время с согласия одного из родителей (попечителей).Министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев отметил, что с начала лета более 1,5 тысяч ребят были трудоустроены региональной службой занятости. При этом подростки не могут работать в опасных условиях, а их труд не должен причинять вреда здоровью и нравственному развитию. Так, несовершеннолетним закрыто трудоустройство в ночные заведения, игорный бизнес, а также запрещена торговля табачными и спиртными изделиями.Фото пресс-службы правительства Владимирской области