Путеводитель «Суздаль с высоты птичьего полета» стал лучшим в Золотом кольце. В Костроме...

Путеводитель «Суздаль с высоты птичьего полета» стал лучшим в Золотом кольце.В Костроме завершился I Межрегиональный конкурс «Туристский сувенир Золотого кольца». 1 место в номинации «Полиграфический сувенир Золотого кольца» получил путеводитель «Суздаль с высоты птичьего полета».Вот уже 10 лет путеводитель издается, улучшается и дополняется. Создал его местный житель Суздаля, Валерий Царев - гид, историк, краевед, участник археологических раскопок.В путеводителе вы найдете весь Суздаль с прорисованной от руки старой частью города. Там же отмечен и рекомендуемый пешеходный маршрут, а также информация о достопримечательностях и ресторанная карта.Приобрести путеводитель можно:➖Магазин Дымов Керамика. Торговые ряды, ул. Ленина, 63А➖Кофейня Огурец. ул. Ленина, 121➖Успенский храм. ул. Кремлевская, 8.Фото - группа Вконтакте "В старые города и поселки России", публикация Валерия Царева.