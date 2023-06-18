Певица Надежда Кадышева поделилась простым и вкусным рецептом для всей семьи.

Певица Надежда Кадышева поделилась простым и вкусным рецептом для всей семьи.Российская певица Надежда Кадышева обожает готовить. Она часто балует своего супруга Александра Костюка украинским борщом, домашними пельменями и другими кулинарными изысками.По словам Кадышевой, ее семья любит домашнюю еду и избегает фаст-фуда. Сама певица предпочитает диетическую пищу, любит супы и салаты. На завтрак Кадышева любит есть каши. Благодаря такому питанию Надежда Кадышева заметно снизила вес.В основном для похудения она исключила из рациона сладкое, выпечку, копчености, маринады и жареное. Вместо этого она предпочитает фрукты, овощи, каши, нежирное мясо или рыбу, а также нежирные кисломолочные продукты.Но иногда Кадышева балует семью изысканными блюдами. В ее копилке есть уникальный рецепт "рулетиков по-царски".Для их приготовления следует взять 600 г свиной шейки, ее нарезать тонкими ломтиками. Отбить и натереть чесноком, посолить, отложить. Далее нарезать лук и 400 г маринованных шампиньонов. Все смешать. Добавить томатной пасты и обжарить смесь.Начинкой наполнить кусочки свинины и закрутить в рулетики, закрепить зубочистками. Все это запечь в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45 минут.