С 1 сентября во Владимире откроется медицинский исследовательский вуз. Впервые создаваемый во...

С 1 сентября во Владимире откроется медицинский исследовательский вуз.Впервые создаваемый во Владимирской области медицинский исследовательский вуз – филиал Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) откроется во Владимире с 1 сентября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Авдеев.В рамках целевой квоты Минздрава Владимирской области по специальности "Лечебное дело" в новом учебном году будет принято 65 человек. Еще 13 будут учиться на педиатра, трое – на стоматолога. "Медико-профилактическое дело" по целевым квотам Управления Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" примут еще по одному человеку.Владимирский филиал ПИМУ приглашает на День открытых дверей абитуриентов и выпускников медицинских колледжей, желающих учиться в медицинском ВУЗе по специальности "Лечебное дело". Мероприятие состоится в Областной филармонии 24 июня в 13:00, сообщает пресс-служба Минздрава Владимирской области.Для абитуриентов подготовили мастер-классы по проведению сердечно-легочной реанимации, УЗИ. У будущих студентов появится возможность поучаствовать в организации химических опытов.Смотрите также:Молодые специалисты из Владимирской области предложили оригинальные проекты по благоустройству посёлка МуромцевоВо Владимирской области объявлен прием детей в первый классФото от prostooleh на Freepik