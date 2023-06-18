С 20 июня по 1 декабря 2023 во Владимирской области будет перекрыт один из мостов. Администрация...

С 20 июня по 1 декабря 2023 во Владимирской области будет перекрыт один из мостов.Администрация Камешковского района сообщила о закрытии моста через железную дорогу в связи с началом ремонтных работ.Был заключен муниципальный контракт на проведение реконструкции путепровода.Проезд будет закрыт с 20 июня по 1 декабря 2023 года. Движение транспортных средств прекратится полностью.Предложены следующие пути объезда:— Транспортным средствам, габаритной высотой (с грузом или без груза), превышающей 2,5 метра, рекомендуется осуществлять объезд по автомобильной дороге регионального значения 17 ОП МЗ 17 Н — 37 «Хохлово — Ручей» — Второво — Мирный — Круглово — Макариха — Коверино.— Транспортные средства с габаритной высотой (с грузом или без груза), не превышающей 2,5 метра, будут осуществлять маршрут через железнодорожный тоннель по ул. Железнодорожной г. КамешковоФото - pxfuel.com