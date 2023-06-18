Статистика во Владимирской области опубликовала цифру уменьшения малышей в детских садах. К концу...

Статистика во Владимирской области опубликовала цифру уменьшения малышей в детских садах.К концу 2022 года во Владимирской области был 471 детский сад. Эти учреждения не являются обязательными для детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 7 лет).Но по статистике численность детей в детских садах снизилась на 10 тысяч.В 2018 году их число составило 74,6 тысячи, но к концу 2022 года количество сократилось до 63,4 (почти на 15% за 4 года), как сообщает Владимирстат.Детские сады посещают не все дети. Каждый пятый ребенок находится дома. Услугу дошкольного образования получает 81,6 процента детей в возрасте 1-6 лет.По статистке больше всего детей ходит в детские сады в Киржачском и Кольчугинском районах – 91,3 и 90,6 процента. А вот в Муромском и Селивановском процент составил 60,6 и 60,1 %. Это говорит о том, что в этих районах "детсадовских" детей меньше всего.Фото - pxfuel.com