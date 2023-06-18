Доктора с большой буквы и просто прекрасного человека, известного не только в Александрове, но далеко за пределами района.

Сегодня праздник профессии, с которой связана сама Жизнь. И мы вспоминаем Христофора Александровича Королева – Доктора с большой буквы и просто прекрасного человека, известного не только у нас, но далеко за пределами района.Он родился 14 августа 1879 года в Струнино в семье служащего фабрики и домохозяйки. Окончив начальную школу, Московскую гимназию и Московский университет, получил специальность врача-педиатра. Пройдя Первую мировую войну, Христофор Александрович в 1918 году приехал в Александров. Свои знания, все силы и талант «врачевателя» он посвятил здравоохранению города и района. В 1918 г. доктор открыл в Александрове детскую амбулаторию и первый детский сад, где сам заведовал медсанчастью. Через два года - лесную школу-санаторий в селе Крутец. Еще через год - детскую консультацию с молочной кухней, детские ясли и Дом матери и ребенка. При поддержке властей Х.А. Королев в октябре 1926 года открыл межрайонную детскую больницу на 25 коек. Причем в ней врач с медперсоналом создали обстановку и интерьер, которые соответствовали университетской клинике. Даже стены палат украшали работы художника Ф.Ф Лавровского.В годы, когда не было средств и медикаментов, Королев делал невероятное - успешно лечил воспаление мозга, плеврит, туберкулез. А главное – он вызывал безоговорочное доверие и любовь маленьких пациентов, которые боготворили «дедушку Христофора». Об этом говорят старожилы города, которым посчастливилось лечиться у врача.«Хранит эту память и музей. Сотрудники берегут те немногие вещи, документы, книги, которые принадлежали Х.А.Королеву и были переданы в музей его родственниками и друзьями. Это, например, его письменный стол и кресло, буфет, тумбочка, фонендоскоп, чернильница, подставка для фотографий – они позволяют визуально представить интерьер кабинета доктора, где он засиживался вечерами, планируя напряженную работу. Хранится его трудовая книжка, по которой можно проследить всю деятельность врача», - сказала Е. Жесткова, хранитель коллекций музея-заповедника «Александровская слобода».Очень интересна табличка «Домъ Королевыхъ», найденная на пепелище дома, в котором жил Христофор Александрович. (Пересечение улицы Первомайской и Казарменного переулка, в 2000 г. строение сгорело). Кстати, табличка «Домъ Королевыхъ» – образец непременного атрибута домов конца ХIХ–начала ХХ вв.: с текстом на русском языке, орфографией того периода и в модном тогда стиле «модерн». В фондах хранятся фотографии Х.А Королева за рабочим столом, с медицинским персоналом и снимок той самой детской больницы, которую он основал. Благодаря этому старому фото мы знаем, как она выглядела.Светлая жизнь выдающегося, но очень скромного врача оборвалась 6 января 1945 года. Жители города и округи четыре дня прощались с любимым «дедушкой Христофором», посвятившим свою жизнь здоровью детей. Тысячная толпа провожала его в последний путь. Решением Александровского Совета народных депутатов к 100-летию Х.А. Королева в его честь на здании новой детской больницы в 1974 году была установлена мемориальная доска. Она навсегда увековечила память об удивительном докторе-профессионале и просто добром и светлом человеке.