В ходе конференции, которая прошла 17 июня, в партии ЛДПР утвердили кандидатов в Законодательное Собрание области. В повестку дня вошли несколько значимых организационных вопросов,

В ходе конференции, которая прошла 17 июня, в партии ЛДПР утвердили кандидатов в Законодательное Собрание области. В повестку дня вошли несколько значимых организационных вопросов, связанных с предстоящими выборами. На конференцию приехали делегаты от всех местных отделений партии и активисты. Важным гостем мероприятия стал депутат Госдумы РФ Владимир Сипягин. Также в работе конференции участвовали член избиркома