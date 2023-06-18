Партийцы опубликовали фамилии лидеров общеобластных списков, а также имена потенциальных одномандатников.

Во Владимире КПРФ и ЛДПР провели конференции по выдвижению кандидатов в Заксобрание. Партийцы опубликовали фамилии лидеров общеобластных списков, а также имена потенциальных одномандатников.Список коммунистов возглавил первый секретарь обкома Антон Сидорко. Компанию ему составили действующие парламентарии - Антон Клюев и Шамиль Хабибуллин.В ЛДПР решили, что их к победе поведут лидер партии Леонид Слуцкий, депутат ЗС Сергей Корнишов, заместители координатора реготделения Александр Бугаев и Владимир Рыкунов, а также ещё один действующий народный избранник Вячеслав Александров.Перечень кандидатов по округам выглядит следующим образом:Напомним, что выборы пройдут с 8 по 10 сентября. Владимирской области разрешено использовать дистанционное голосование. Владимирцы выберут 15 списочников и 25 одномандатников.