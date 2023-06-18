Во Владимирской области 100 тысяч рублей получат призывники-срочники при заключении...

Во Владимирской области 100 тысяч рублей получат призывники-срочники при заключении контракта.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев внес изменения в указ от 16 августа 2022 года № 118 "Об осуществлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан". Теперь призывники, заключившие контракт, смогут получить единовременно 100 тысяч рублей, сообщает министр соцзащиты Владимирской области Любовь Кукушкина в своем телеграм-канале.Региональный военный комиссариат направит в Министерство соцзащиты списки тех, кто имеет право на указанную меру поддержки. Выплата будет предоставляться в беззаявительном порядке на основании списков военкомата.Смотреть также:Гуманитарный груз от Владимирского региона для пострадавших от обстрелов ВСУ районов прибыл в Белгородскую областьЕще 18 добровольцев из Владимирской области отправятся служить в зону СВОФото: pxfuel.com