Во Владимирской области 100 тысяч рублей получат призывники-срочники при заключении...
Во Владимирской области 100 тысяч рублей получат призывники-срочники при заключении контракта.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев внес изменения в указ от 16 августа 2022 года № 118 "Об осуществлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан". Теперь призывники, заключившие контракт, смогут получить единовременно 100 тысяч рублей, сообщает министр соцзащиты Владимирской области Любовь Кукушкина в своем телеграм-канале.
Региональный военный комиссариат направит в Министерство соцзащиты списки тех, кто имеет право на указанную меру поддержки. Выплата будет предоставляться в беззаявительном порядке на основании списков военкомата.
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Фото: pxfuel.com