Во Владимирской области подвели итоги голосования по выбору воздушных шаров для запуска в...

Во Владимирской области подвели итоги голосования по выбору воздушных шаров для запуска в Суздале.По итогам голосования, во время которого у комментаторов возникли вопросы по возможным накруткам, победителями стали три шара: 1, 3 и 7. Большую часть лидировали шары 7 и 3. Под конец дня начал набирать голоса шар 1 из первого тура.Фото: https://t.me/avdeev_o_vazhnomАвторы шара 7 – из Суздаля, участники проекта «Дача «Белый берег». Авторы шара 3 – дизайнеры компании Tav-media из Владимира."Решение, какой из них взлетит в небо над Суздалем, чтобы не было обид, оставим независимым экспертам. Они подготовят макеты и сделают выбор, исходя из технологических возможностей производства – наличия материалов нужного цвета и качества. Иначе говоря, из трёх победителей полетит самый практичный", – сообщил глава региона Александр Авдеев в своем телеграм-канале.Смотрите также:Путеводитель «Суздаль с высоты птичьего полета» стал лучшим в Золотом кольцеВ Суздале 17 июня пройдет ярмарка старинных предметов интерьераФото: pxfuel.com