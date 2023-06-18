Во Владимирском регионе усилился дефицит кадров. Аналитики сервиса НН. ru проанализировали...

Во Владимирском регионе усилился дефицит кадров.Аналитики сервиса "НН. ru" проанализировали индекс конкуренции - соотношение количества резюме к количеству вакансий. По результатам анализа оказалось, что во Владимирской области наблюдается усиление дефицита кадров: количество резюме на одну вакансию достигло минимальных значений.Теперь работодателям сложнее искать кандидатов, а жителям региона - найти вакансию.При этом нормальный показатель индекса по статистике сервиса - это баланс между 5 и 7,9 резюме на вакансию. Во Владимирской области же он выше 2,8 резюме не поднимается.В марте индекс достиг своего максимального значения, а затем начал снижаться. Уже в июне он достиг отметки 2,1 резюме на вакансию - минимальный показатель за полгода.Наибольший дефицит в регионе выявлен в сферах здравоохранения (1 резюме на вакансию), рабочего персонала (1,3), автомобильного бизнеса (1,3), розничной торговли (1,3), обслуживания клиентов (1,4), строительства и недвижимости (1,4), а также сельского хозяйства (1,8).Отмечена высокая конкуренция в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (13,3 резюме на вакансию), «Стратегии, инвестиции, консалтинг» (11,5 резюме), «Высший и средний менеджмент» (9,9) и «Маркетинг, реклама, PR» (8,9) - специалисты из этих отраслей могут столкнуться с проблемами в трудоустройстве.Смотрите также:7 ФАПов и 3 амбулатории откроются во Владимирской области до конца 2023 года180 предприятий Владимирской области готовы трудоустроить школьников этим летомФото: pxfuel.com