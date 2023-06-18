Четыре года назад Анастасия Заворотнюк исчезла с экранов, а вся страна стала за нее молиться. Тяжелый диагноз рак мозга разделил жизнь звезды сериала Моя прекрасная няня пополам.

Четыре года назад Анастасия Заворотнюк исчезла с экранов, а вся страна стала за нее молиться. Тяжелый диагноз "рак мозга" разделил жизнь звезды сериала "Моя прекрасная няня" пополам.Знаменитость выжила вопреки страшным прогнозам, с которыми связана глиобластома. За время лечения артистка прошла огромный путь, поэтому надежда на лучшее не угасает. В жизни всегда есть место чуду, и Анастасия Заворотнюк имеет на него полное право.Родные окружили вниманием и заботой онкобольную актрису. Стойко и мужественно близкие "прекрасной няни" дали раку отпор. Болезнь Анастасии Заворотнюк как будто сплотила их. Муж актрисы Петр Чернышев стал финансовым добытчиком, работая на износ. Немало взвалили на свои хрупкие плечи и другие члены семьи.В такой тяжелый период они не забывают одаривать друг друга теплотой, чтобы оставались силы бороться за счастливое будущее. На днях дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк прилетела из ОАЭ в Москву. Бабушка не позволила ей впасть в уныние и постаралась поднять настроение.Валентина Борисовна вывела Анну на совместную прогулку, и это пошло юной наследнице на пользу. Пенсионерка прихватила на улицу палки для скандинавской ходьбы, энергичность 79-летней впечатлила внучку. Девушка разместила в блоге кадры, будучи гордой за родного человека."Доброе утро, страна. Это мы вчера ходили на прогулку с бабушкой", — написала дочь "прекрасной няни". Спустя время в ее руках оказалась детская фотография в рамке. Кажется, Анна понастальгировала о временах, когда Анастасия Заворотнюк была здорова и можно было смотреть на жизнь через розовые очки.