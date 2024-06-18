16-летний подросток из Киржача ответит в суде за ложное сообщение о заложенной в колледже технологий и сервиса бомбе. Однако это преступление не единственное – молодой киржачанин врал о

16-летний подросток из Киржача ответит в суде за ложное сообщение о заложенной в колледже технологий и сервиса бомбе. Однако это преступление не единственное – молодой киржачанин врал о заложенных бомбах еще в трех ТЦ Республики Адыгея. О том, что парня будут судить, рассказали в пресс-службах прокуратуры, Следкома и УМВД. В киржачском колледже о «минировании» стало