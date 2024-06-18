Как и чем власти могут помочь участникам СВО и многодетным семьям. Об этом рассказала региональный Министр соцзащиты населения Любовь Кукушкина на встрече с журналистами 18 июня.

Как и чем власти могут помочь участникам СВО и многодетным семьям. Об этом рассказала региональный Министр соцзащиты населения Любовь Кукушкина на встрече с журналистами 18 июня. Руководитель министерства напомнила о том, что в этом году те бойцы, кто заключил контракт на военную службу с 1 апреля 2024 года, стали получать денежные выплаты в размере 250