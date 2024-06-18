Пьяный мужчина за рулем «Форда» подрезал попутный автомобиль, остановился и ушел в неизвестном направлении «летящей походкой». Такая ситуация произошла на улице Безыменского. Видеозапись

Пьяный мужчина за рулем «Форда» подрезал попутный автомобиль, остановился и ушел в неизвестном направлении «летящей походкой». Такая ситуация произошла на улице Безыменского. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях. Судя по дате, всё случилось около половины восьмого утра 18 июня. На кадрах видна и наклейка с восклицательным знаком – это значит, что водитель недавно за рулем.