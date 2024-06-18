Минувшей ночью в Лакинске загорелось кафе Как информируют в пресс-службе МЧС России по...

Минувшей ночью в Лакинске загорелось кафеКак информируют в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, минувшей ночью (с 17 на 18 июня) к ликвидации пожара в кафе привлекались 7 единиц техники и 22 человека личного состава.Уточняется, что сообщение о произошедшем поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поздно ночью - в 23:39.Уточнялся адрес: Собинский район, город Лакинск, дом №43 «Б».Предварительная площадь пожара немалая — 300 квадратных метров.Информации о погибших или пострадавших к этому часу нет. О причинах пожара также пока не сообщается.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае возгорания необходимо звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области