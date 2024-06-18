На Владимирскую область надвигаются прохладные воздушные массы из северной части Атлантики. Об...

На Владимирскую область надвигаются прохладные воздушные массы из северной части Атлантики.Об этом сообщают в Гидрометцентре России. Во второй половине недели станет прохладнее, сохранятся кратковременные дожди.В тылу циклона - потоки в средней тропосфере сменятся на северо-западные, и они будут приносит более прохладные воздушные массы из северной части Атлантики. Температура к выходным может понизиться до +19℃.Что касается завтрашнего дня — 19 июня (среда) — он будет на удивление тёплым! И во Владимире - без осадков, до +25℃.В регионе же местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Атмосферное давление — 746 мм ртутного столба. Влажность — 80%. Ветер — западный и юго-западный, до 6 метров в секунду.Народный прогноз погоды на 19 июня:«Если в ненастный день полевой вьюнок раскрыл цветки, значит погода вскоре улучшится»;«Услышать в этот день звонкий гром — к ливню, глухой — к тихому затяжному дождю».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений