Нарушения в сфере качества и безопасности зерна выявлены во Владимирской области. В пресс-службе...

Нарушения в сфере качества и безопасности зерна выявлены во Владимирской области.В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям информируют, что завершена внеплановая выездная проверка в отношении СПК (колхоз) «Кинобол», который занимается производством, реализацией и хранением зерна сельскохозяйственных культур на территории Юрьев-Польского района.В результате обнаружен целый ряд нарушений законодательства в сфере качества и безопасности зерна:— в течение всего периода хранения не осуществлялась проверка условий хранения зерна (влажность, температура), а также показателей зараженности вредителями, цвета зерна и наличия постороннего запаха;— колхоз осуществил выпуск в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза зерна рапса озимого в количестве 120 кг без прохождения процедуры оценки (подтверждения) соответствия, без декларации;— колхоз допустил недостоверное декларирование соответствия партий зерна собственного урожая: пшеницы кормовой, ячменя кормового, гороха кормового, рапса на пищевые цели (общим объемом 4332 тонны) и пшеницы продовольственной.Декларации о соответствии были приняты на основании протоколов испытаний, в которых отсутствуют сведения о лабораторных данных («на остаточное количество действующих веществ применяемых колхозом пестицидов»).Следовательно, признать исследования зерна вышеуказанных культур «проведенными» невозможно. А значит, и безопасность зерна, предназначенного для выпуска в оборот, не подтверждена.По решению контрольно-надзорного органа 5 деклараций о соответствии признаны недействительными.Принято решение о возбуждении трёх дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.43, 14.44 КоАП РФ.Фото: Fusionbrain (Kadinsky), платформа для генерации изображений