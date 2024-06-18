Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что начался период приема показаний.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что начался период приема показаний. Теперь передавать данные индивидуальных приборов учета стало еще удобнее.В мобильной версии Личного кабинета в разделе «Показания» отображаются сразу все приборы учета и лицевой счет, к которому они привязаны. А в web-версии в форме передачи показаний появился счетчик объема потребления. Теперь он виден уже при вводе данных, что заметно упрощает контроль и уменьшает количество ошибок и перерасчетов.Напоминаем, что клиентам доступны пять способов передачи показаний:• в Личном кабинете на сайте: или в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+»• по QR-коду (периодически размещается на оборотной стороне квитанции);• через мессенджеры: онлайн-чат на сайте компании /, Telegram, Viber• с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса» (функция доступна в Яндекс.Браузере, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Лончере - для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс»)Для клиентов, имеющих затруднения с доступом в Интернет, работают следующие каналы:• по круглосуточному номеру Контакт-центра (следуйте инструкциям голосового помощника):8 (4922) 77-94-32 – для жителей Владимира8 (49241) 3-87-05 – для жителей Гусь-Хрустального8 (49232) 9-46-43 – для жителей Коврова8 (49245) 2-93-06 – для жителей Кольчугино8 (800) 700-80-77 – остальные города присутствия филиала.Обращаем внимание, что показания необходимо передать до 25 числа, если данные не поступили своевременно, то начисление платы производится на основе среднемесячных показателей за предыдущие 6 месяцев. Через 3 месяца после оплаты по среднемесячному показателю начисления выставляются уже по нормативу потребления коммунальной услуги.Реклама.