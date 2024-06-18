Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что начался период приема показаний.
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что начался период приема показаний. Теперь передавать данные индивидуальных приборов учета стало еще удобнее.
В мобильной версии Личного кабинета в разделе «Показания» отображаются сразу все приборы учета и лицевой счет, к которому они привязаны. А в web-версии в форме передачи показаний появился счетчик объема потребления. Теперь он виден уже при вводе данных, что заметно упрощает контроль и уменьшает количество ошибок и перерасчетов.
Напоминаем, что клиентам доступны пять способов передачи показаний:
• в Личном кабинете на сайте: или в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+»
• по QR-коду (периодически размещается на оборотной стороне квитанции);
• через мессенджеры: онлайн-чат на сайте компании /, Telegram, Viber
• с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса» (функция доступна в Яндекс.Браузере, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Лончере - для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс»)
Для клиентов, имеющих затруднения с доступом в Интернет, работают следующие каналы:
• по круглосуточному номеру Контакт-центра (следуйте инструкциям голосового помощника):
8 (4922) 77-94-32 – для жителей Владимира
8 (49241) 3-87-05 – для жителей Гусь-Хрустального
8 (49232) 9-46-43 – для жителей Коврова
8 (49245) 2-93-06 – для жителей Кольчугино
8 (800) 700-80-77 – остальные города присутствия филиала.
Обращаем внимание, что показания необходимо передать до 25 числа, если данные не поступили своевременно, то начисление платы производится на основе среднемесячных показателей за предыдущие 6 месяцев. Через 3 месяца после оплаты по среднемесячному показателю начисления выставляются уже по нормативу потребления коммунальной услуги.
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