Почему во Владимирской области резко возросло количество ДТП с участием лосей? В регионе нашествие...

Почему во Владимирской области резко возросло количество ДТП с участием лосей?В регионе нашествие лосей. Сохатые погибают под колесами автомобилей и при этом травмируют водителей. Каковы причины появления лосей на дорогах, и кто считается виновником таких аварий? Выяснила Полина Лаптева.Кадры роковой для лося аварии на трассе М7 в микрорайоне Юрьевец. Животное внезапно выбегает на дорогу и влетает в проезжающий мимо "Форд фокус". Женщина-водитель не успела среагировать. Лось погиб, пострадала девочка подросток на пассажирском сиденье.Юлия Баркова, водитель:- Ехала ехала, почувствовала сильный удар, подумала, машина какая-то врезалась в меня, и все посыпалось. Еще не было встречного движения, если бы встречное, то тут бы все...Удар пришелся на правую сторону автомобиля. Выбиты боковые стекла, повреждено лобовое.- Эта дверь вообще не открывается, вообще заклинила. Здесь повреждения, здесь и на крыше еще вмятина.В автосалоне ущерб оценили в 150 тысяч рублей. Ремонт - за свой счет. А вот ущерб, нанесенный природе, взыскивается государством со страховой кампании- по полису ОСАГО. Виновником таких дорожных происшествий всегда считается человек.Вячеслав Пичугин, главный специалист - эксперт Госохотоинспекции Владимирской области:- Никакого штрафа за это нет. Есть факт дорожно - транспортного происшествия. Даже если происходит ДТП, то ответственность за это берет страховая компания.Артем Григорьев, заместитель начальника управления госавтоинспекции:- Водитель не всегда успевает своевременно среагировать на бегущее животное, если скорость транспортного средства невелика, если водитель едет по лесополосе, откуда в любой момент может выбежать дикое животное, - нужно быть предельно внимательным и бдительным.Этот лось выжил после ДТП на станции Улыбышево по дороге на Радужный. Водитель скрылся с места ДТП. На помощь раненому пришли автомобилисты - они обратившись в госохотинспекцию.Всего с начала года на территории области произошло уже 110 ДТП с дикими животными. В авариях пострадали 13 человек, двое погибло.А это видео уже из черты города. Еще один сохатый с утра пораньше добрался до детского сада номер 128 на улице Комиссарова.Анна Кузьмина, очевидец:- Не получилось перепрыгнуть, и он пошел дальше. Говорили, что он пошел к 11 дому и к 125 саду, в сторону Пекинки.Все дело в сезонности, - говорят биологи. Весной лосихи отгоняют от себя детей постарше, озабоченные выведением нового потомства. А неопытные лоси-подростки разбегаются, куда глаза глядят. В том числе и от одолевающих их насекомых - паразитов. Осенью, в период гона и миграций, животные становятся еще агрессивнее.Руслан Жуков, биолог:- Она становится агрессивна, она отпугивает их от себя, и им приходится уходить. В новую жизнь где-то месяц, может быть, - два. Потом выбирают новые территории для обитания и становятся взрослее и более осторожные. Увидели лося - и сразу отошли. Он сам уйдет.Мешают привычной жизни лосей строительство новых дорог, вырубка лесов. Экодуки в уже протоптанных местах миграции - лишь частичное решение проблемы. По прежнему, не везде есть барьеры и предупреждающие знаки. Водителям следует обращать на них особое внимание, чтобы избежать неожиданной встречи.Полина Лаптева, Никита Тарбеев, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".