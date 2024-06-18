С начала купального сезона во Владимирской области утонули три человека Статистику приводят в...

С начала купального сезона во Владимирской области утонули три человекаСтатистику приводят в региональном управлении МЧС.Первый случай произошел в Петушинском районе на реке Киржач - утонул местный рыбак.Второй - в Гусь-Хрустальном, в пруду, не предназначенном для купания.И третий мужчина утонул в это воскресенье - в Вязниках, на реке Клязьма, - также в необорудованном для купания месте. Все утонувшие были пьяны.