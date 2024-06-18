С проблемами к сенатору – Владимир Киселев провел прием граждан в Штабе общественной поддержки. Рассказать о своей проблеме члену Совфеда решили супруги Кукушкины. Уже много лет они

С проблемами к сенатору – Владимир Киселев провел прием граждан в Штабе общественной поддержки. Рассказать о своей проблеме члену Совфеда решили супруги Кукушкины. Уже много лет они борются с соседями, которые разводят собак в своей квартире. Но, по словам заявителей, должного ухода за животными нет. Семья рассказывает, куда только не обращалась – в ответ одни