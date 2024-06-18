Смотрите Вести в 14:30: как уличные силомеры калечат владимирцев, и почему профессиональные...

Смотрите "Вести" в 14:30: как уличные силомеры калечат владимирцев, и почему профессиональные боксеры советуют обходить их стороной?Держи удар- Висит груша - надо ударить...Как уличные силомеры калечат владимирцев, и почему профессиональные боксеры советуют обходить их стороной?Памяти Маркина- Большое музыкальное путешествие. Послесловие. Каким получился первый владимирский фестиваль "Симфоническая экспедиция"?Пляжеуборщик- И премудрый пескарь в Гусь-Хрустальном. Местный городской пляж теперь очищает умная техника.