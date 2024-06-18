Культурные организации Владимира продолжают плавать в сточных водах. Недавняя изрядно нашумевшая история Центра «Флигель» наконец дошла до хэппи-энда, но, как выяснилось, их проблема –

Культурные организации Владимира продолжают плавать в сточных водах. Недавняя изрядно нашумевшая история Центра «Флигель» наконец дошла до хэппи-энда, но, как выяснилось, их проблема – довольно рядовой случай, а не исключение. Напомним, арт-пространство на Девической терпело регулярные потопы – после дождей и гроз выгребать воду с первого этажа приходилось совками и ведрами. Основная проблема крылась в