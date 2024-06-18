В городе Кольчугино приходится жёстко контролировать ход строительства детской поликлиники. По...

В городе Кольчугино приходится жёстко контролировать ход строительства детской поликлиники.По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, на прошедшей неделе Кольчугинский межрайонный прокурор Михаил Кузнецов посетил строительную площадку, на которой в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» возводится новая детская поликлиника.Напомним, контракт на выполнение комплекса работ стоимостью почти 480 млн рублей заключен между ГБУ Владимирской области «Облстройзаказчик» и ЗАО «МНК-групп» ещё в ноябре 2022 года.Поликлиника должна открыться в декабре 2024 года.В ходе ранее проведенной проверки выяснилось, что по причине отсутствия рабочей силы (в декабре 2023 – январе 2024 гг.) строительная площадка фактически простаивала.После прокурорского вмешательства ход строительства вновь был активизирован, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Уточняется, что в настоящее время проводятся работы по возведению второго этажа детской поликлиники.Вместе с тем, в ходе последней проверки, вновь было зафиксировано, что на объекте недостаточное количество рабочего персонала (например, каменщиков); подъездные пути для спецтехники размыты дождем и не подсыпаны щебенкой; закупленное вентиляционное оборудование складировано на строительной площадке без какой-либо защиты от осадков.Кроме того, подрядной организацией нарушаются правила техники безопасности при строительстве: на этажах отсутствовали специальные барьеры, предотвращающие падение рабочих.При этом сообщается, что ЗАО «МНК-групп» как разработчик проекта самоустранилось.По результатам проверки межрайонным прокурором руководителю компании внесено представление.Важно: подрядная организация не исполнила в срок условие контракта по подготовке и экспертизе проектно-сметной документации, что повлекло за собой увеличение срока строительства.«… Заказчиком направлялась претензия ЗАО «МНК-групп» об оплате пени за просрочку исполнения на сумму свыше 1, 1 млн рублей, которая последним проигнорирована, однако, вплоть до настоящего момента меры по принудительному взысканию пени (в том числе, за счет банковской гарантии подрядчика) не приняты...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.В данный момент устранение нарушений и ход строительства взято межрайонной прокуратурой на еженедельный контроль с регулярным выездом на социально-значимый строительный объект.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области