Дома №83 и 66 загорелись на улице Победы в Камешково 17 июня.

Как сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области, 17 июня на улице Победы в Камешково произошли два пожара. Сначала загорелся дом под №83, который оказался неэксплуатируемым.Пожар был локализован на площади 35 кв. м, спасатели прибыли на место вызова в 15:18. Никто не пострадал, пять человек на двух машинах тушили огонь. Через 17 минут поступило сообщение о пожаре в частном доме под №66 на той же улице. Площадь пожара составила 80 кв. м, также без пострадавших. На месте работали шесть человек на двух машинах. Оба происшествия были зафиксированы сотрудниками ГУ МЧС региона.