В «Клинике медицинских экспертиз» владимирцы могут пройти полную проверку состояния здоровья Лето...

В «Клинике медицинских экспертиз» владимирцы могут пройти полную проверку состояния здоровьяЛето — лучшее время, чтобы заняться своим здоровьем. С чего начать и на что в первую очередь обратить внимание - рассказали специалисты «Клиники медицинских экспертиз».Пройти обследование, выявить проблемы и получить квалифицированную медицинскую помощь, в том числе - хирургическую. В «Клинике медицинских экспертиз» советуют заняться своим здоровьем именно летом.Максим Кудыкин, главный врач «Клиники медицинских экспертиз», доктор медицинских наук, профессор:- Выявить патологию — скрытую, или узнать новые данные о состоянии своего здоровья позволяет так называемый «чек-ап». Это полная проверка состояния функций организма, включающая в себя разнообразные лабораторные и инструментальные исследования.Чек-ап — это несколько программ обследования по различным направлениям. Выбрать нужную поможет консультация врача-терапевта. В клинике можно подготовиться и к санаторно-курортному лечению: пройти все обследования и оформить карту.Специфические травмы — еще одна особенность летнего сезона.Владимир Щаницын, заведующий травмпунктом «Клиники медицинских экспертиз», травматолог-ортопед:- Возрастает количество порезов, ожогов, появляются укушенные клещами, насекомыми, животными. При этом переломы, растяжения связок, ушибы - также остаются актуальными. Наш травмпункт работает круглосуточно, ежедневно, без праздников и выходных.Здесь можно получить все виды медицинской помощи травматологического профиля, удалить клеща и сделать прививки от столбняка и бешенства. По показаниям — госпитализация в стационаре «Клиники медицинских экспертиз» или амбулаторное лечение с выдачей больничного листа.Адрес: г. Владимир, ул. Б.Московская, 79Тел.: 8 (4922) 77-99-77