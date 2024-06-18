Расследование уголовного в отношении бывшей заведующей детским садом в Кольчугино завершено. Женщину обвиняют в присвоении почти трехсот тысяч рублей, а также в злоупотреблении

Расследование уголовного в отношении бывшей заведующей детским садом в Кольчугино завершено. Женщину обвиняют в присвоении почти трехсот тысяч рублей, а также в злоупотреблении должностными полномочиями, рассказали в Следкоме. В период с 24 октября 2022 по 20 сентября 2023 года фигурантка издавала приказы о выплатах стимулирующего характера работникам детского сада. При этом ряду сотрудников начисления были