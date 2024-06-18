В Коврове мужчина выращивал более 60 кустов конопли в подвале частного дома Более 60 кустов...

В Коврове мужчина выращивал более 60 кустов конопли в подвале частного домаБолее 60 кустов конопли и готовую к потреблению марихуану изъяли оперуполномоченные у жителя Коврова. Каннабис 46-летний мужчина выращивал в подвале своего частного дома.Ковровчанин утверждал, что культивировал растения только для личного потребления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проверяют его на возможную причастность к распространению наркотика.И еще одного "ботаника" поймали в Гусь-Хрустальном районе. Он оборудовал теплицу прямо в квартире. Изъят пакет с коноплей, массой более 320 граммов. Свою вину молодой человек признал. Уголовное дело передано в суд.