В пабликах Владимирской области появилось видео дома, загоревшегося от попадания молнии. Сегодня...

В пабликах Владимирской области появилось видео дома, загоревшегося от попадания молнии.Сегодня утром (18 июня) в популярных пабликах Владимирской области, а также в телеграм-канале (ТИПИЧНЫЕ НОВОСТИ|Владимирская область) появилось видео пылающего дома в Камешковском районе.Сообщается, что пожар произошел от прямого попадания молнии. Как и когда это случилось — не уточняется.На кадрах видно, что частный дом полностью объят пламенем. Видео удалось сделать очевидцам произошедшего.Других подробностей к этому часу нет. Детали произошедшего уточняются.Видео: https://t.me/tn33ru