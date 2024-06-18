59-летний житель Покрова умер, пытаясь помочь соседу по СНТ заменить электросчетчик, не отключив питание ЛЭП. Покровчанин взялся руками за провода, после чего его ударило током. Мужчина погиб

59-летний житель Покрова умер, пытаясь помочь соседу по СНТ заменить электросчетчик, не отключив питание ЛЭП. Покровчанин взялся руками за провода, после чего его ударило током. Мужчина погиб на месте. Трагедия произошла днем 17 июня. О происшествии сообщили в пресс-службе Следкома. По факту смерти покровчанина организована доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!