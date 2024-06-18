В Покрове от удара током погиб мужчина 1965 года рождения.

В Покрове от удара током погиб мужчина 1965 года рождения. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Трагедия произошла в понедельник, 17 июня, в одном из садоводческих товариществ. Правоохранители выяснили, что покойный помогал соседу менять счётчик на столбе. Питание на линии не было отключено, мужчина взялся за провода и получил разряд. Несчастный умер на месте.«По данному факту следственными органами СУ СК России по Владимирской области организована проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.