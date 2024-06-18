В ближайшую среду, 19 июня, жильцы ряда домов на улице Ореховой и 8-й Линии во Владимире останутся без газа.

В ближайшую среду, 19 июня, жильцы ряда домов на улице Ореховой и 8-й Линии во Владимире останутся без газа. Об этом рассказала городской администрации.Подача голубого топлива будет прекращена с 9.00 до 16.00. Отключение связано с производством работ на газопроводе низкого давления.«Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.