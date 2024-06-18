В Судогде бывшие заключённые отказались проходить проверку на туберкулёз Прокуратурой Судогодского...

В Судогде бывшие заключённые отказались проходить проверку на туберкулёзПрокуратурой Судогодского района проводятся проверки исполнения законодательства о здравоохранении, в том числе в части предупреждения распространения туберкулеза.Требованиями закона предусмотрено, что лица, освободившиеся из мест лишения свободы, обязаны 2 раза в год проходить профилактические медосмотры в целях обнаружения туберкулеза.В пресс-службе региональной прокуратуры же сообщают, что выявлен ряд лиц, которые освободившись из мест лишения свободы в 2023 году, до настоящего времени не прошли профилактические медосмотры:«… Уклонение от обязанности по прохождению медицинского обследования влечет за собой не только риск заболевания туберкулезом, но и переход заболевания в активную и заразную форму, его запоздалое лечение. Кроме того, такие больные могут являться источником данного тяжелого заболевания, что создает угрозу причинения вреда здоровью неопределенного круга лиц».По результатам проверки прокурором в Судогодский районный суд направлены 6 исковых заявлений об обязании граждан, освободившихся из мест лишения свободы, пройти профилактические медосмотры.На сегодняшний момент пять исковых заявлений прокурора рассмотрены, признаны обоснованными и удовлетворены, одно - находится в стадии рассмотрения.Фото: Fusionbrain (Kadinsky), платформа для генерации изображений