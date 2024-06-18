В Вязниках открылся филиал первого Ковровского клинического медцентра Первый клинический медцентр...

В Вязниках открылся филиал первого Ковровского клинического медцентраПервый клинический медцентр распахнул свои двери и для вязниковцев. В поликлинике ПКМЦ можно получить первичную врачебную помощь узких специалистов. Поликлиника оснащена всем необходимым для проведения широкого спектра лабораторных исследований, функциональной и ультразвуковой диагностики.Александр Лесин - генеральный директор филиала ПКМЦ в г. Вязники:- Любой наш пациент, клиент может пользоваться всеми возможностями нашей сети, сети основного госпиталя. Это единая структура, которая поддерживает единые стандарты оказания медицинской помощи, безопасности и, соответственно, пациент получает практически полный цикл диагностики и лечения. В том числе, - стационарно, уже на базе Коврова.Современное оборудование поможет выявить рак молочной железы на ранней стадии, диагностировать заболевания грудной клетки, брюшной полости и костей. 4 аппарата экспертного класса помогут провести функциональную диагностику, гинекологическое узи, исследовать сосуды и сердце.Дмитрий Кузнецов - главный врач филиала ПКМЦ в г. Вязники:- Также в клинике планируется открытие отделения эндоскопии. Соответственно, отделение эндоскопии будет выполнять полный спектр услуг - гастроскопия, колоноскопия, - все эти услуги будут проводиться под седацией, то есть, - во время сна.Открытие отделения эндоскопии планируется уже в конце этого лета.