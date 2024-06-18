Владимирцев приглашают к участию в онлайн-акции Свеча памяти Зажечь виртуальную свечу памяти до...

Владимирцев приглашают к участию в онлайн-акции "Свеча памяти"Зажечь виртуальную свечу памяти до 22 июня и почтить память героев Великой Отечественной войны на платформе деньпамяти.рф может каждый.На сайте можно не только зажечь виртуальную свечу, которая тут же отразится на счётчике, но и посмотреть видеоинтервью с ветеранами Великой Отечественной войны.На платформе размещены 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей.Присоединитесь к акции и зажгите свою свечу, чтобы сказать "спасибо" всему поколению победителей.